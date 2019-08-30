Тридцатое августа жителям края сухую погоду не принесет, сообщает DEITA.RU. Как передает Примгидромет, осадки ожидаются, и многочисленные.

Утро в краевой столице начнется с ливней, которые будут идти с семи часов до одиннадцати. Затем его интенсивность немного ослабеет. По словам синоптиков, вероятны грозы. Ветер юго-восточный, предельной скоростью до восемнадцати м/с. Также горожанам обещают до двадцати градусов тепла.

В других городах края такие же сильные дожди и, вероятно, грозы. Ветер южный и скоростью до одиннадцати м/с. Около двадцати - двадцати четырех градусов тепла в дополнение к этому обещают приморцам.

Анастасия Туркова