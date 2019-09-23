«Литр 92-го в 150 рублей» — новшество на АЗС возмущает россиян

Россияне возмущены идеей реализации бензина для водителей службы «Такси» в рассрочку, сообщает DEITA.RU.

Напомним, одна из крупнейших сетей АЗС совместно популярным банком начнет заправлять таксистов в рассрочку. Главное условие — выплатить долг, который не может превышать 15 тысяч, в течение месяца. Если этого не произойдет — нужно будет расплачиваться по нечеловеческой ставке — 59 процентов.

В социальных сетях идеей россияне не просто возмутились, а нашли ее кощунственной и подчеркнули, что стоимость бензина вырастит в несколько раз. «У приставов работы прибавится», «Ну вот, наступил коммунизм, жизнь без бумажек», «А по телеку говорят американцы по уши в кредитах. Только там дом трехэтажный, а у нас бензин уже», «Жить будем в рассрочку. Человек доходит до критической суммы, к нему в дверь стучатся и предлагают рассчитаться почкой», «Кредит и плюс проценты, итого литр 92-го обойдётся в 150 рублей. Круто, товарищи», «Какая радостная новость. Ай да Россия! Ай да молодец», «А может цены надо снизить. Раза так в два. Хотя бы», «Дожили бензин в кредит покупать, совсем эти магнаты обозрели», — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова