telegr wh call

Новости

В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

24 Сентябрь 2019, 02:30

От этого постыдного номера массово отказываются россияне

24 Сентябрь 2019, 01:30

Тайна пенсионного фонда раскрыта

24 Сентябрь 2019, 00:30

Сбербанк сделал подарок таким иностранцам

23 Сентябрь 2019, 23:45

Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников

23 Сентябрь 2019, 23:15

Кремль ответил на обвинения WADA

23 Сентябрь 2019, 22:45

Невиновен: врачей освободят от уголовщины

23 Сентябрь 2019, 22:15

Китай «отвернул» от России еще одного друга

23 Сентябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Литр 92-го в 150 рублей» — новшество на АЗС возмущает россиян

23 Сентябрь 2019, 18:45

бензин, АЗС, заправка, топливо, роснефть.jpg

Россияне возмущены идеей реализации бензина для водителей службы «Такси» в рассрочку, сообщает DEITA.RU.

Напомним, одна из крупнейших сетей АЗС совместно популярным банком начнет заправлять таксистов в рассрочку. Главное условие — выплатить долг, который не может превышать 15 тысяч, в течение месяца. Если этого не произойдет — нужно будет расплачиваться по нечеловеческой ставке — 59 процентов.

В социальных сетях идеей россияне не просто возмутились, а нашли ее кощунственной и подчеркнули, что стоимость бензина вырастит в несколько раз. «У приставов работы прибавится», «Ну вот, наступил коммунизм, жизнь без бумажек», «А по телеку говорят американцы по уши в кредитах. Только там дом трехэтажный, а у нас бензин уже», «Жить будем в рассрочку. Человек доходит до критической суммы, к нему в дверь стучатся и предлагают рассчитаться почкой», «Кредит и плюс проценты, итого литр 92-го обойдётся в 150 рублей. Круто, товарищи», «Какая радостная новость. Ай да Россия! Ай да молодец», «А может цены надо снизить. Раза так в два. Хотя бы», «Дожили бензин в кредит покупать, совсем эти магнаты обозрели», — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Расход бензина авто увеличивается, и вот почему

Эксперт сказал, на сколько подорожает бензин осенью

Раскрыт легальный способ снижения расхода бензина

Популярное

Пьяный или усталый: новый развод ГИБДД лишает прав

Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

Ничего не боятся: северокорейские рыбаки пришли на север Приморья

Цены на машины в России скоро взлетят
‡агрузка...
Загрузка...