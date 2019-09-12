Литр молока за 300: цены на Дальнем Востоке пошли на взлет

Цены на продукты первой необходимости, такие как молоко, яйца и колбаса, приводят жителей севера Хабаровского края в ужас, сообщает DEITA.RU.



В Охотске, в котором на данный момент проживают чуть менее 3,3 тысячи человек и который по праву считается старейшим поселением на Дальнем Востоке, стоимость килограмма вареной колбасы превысила 400 рублей, литр молока можно купить за 300 рублей, а десяток яиц — за 270 рублей.

Как отметили журналисты ИА Амурмедиа, яйца становятся золотыми, а молоко — с добавлением платины из-за единственно возможного метода доставки продуктов. Продукты первой необходимости доставляются в поселок самолетом.

Здесь стоит отметить, что высокими заработными платами отдаленный поселок не отличается. Согласно опубликованным данным на портале Trud.com, в 2019 году зарплата трудящихся в Охотске в марте не превышала 40 тысяч рублей. В апреле доходы местных жителей резко подскочили до 80 тысяч, на этом же уровне они были в июне и примерно столько же в августе. А вот в мае и июне зарплаты жителей Охотска наблюдались около 50 тысяч рублей.

Глядя на такие цены и зарплаты остается задавать только один вопрос: «Как там выживают люди?».

Екатерина Брязгунова