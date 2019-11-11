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Литва отобрала у России звание мирового лидера

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Литва выгнала Россию из «пятерки» стран мира, занимающих лидирующие позиции по употреблению алкоголя. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно результатам исследования ОЭСР, опубликованных на портале oecd-ilibrary, мировым лидером по злоупотреблению «горячительных» напитков на душу населения, возрастом старше пятнадцати лет, в текущем году является Литва. Жители этой страны в среднем выпивают двенадцать и три литра в год. В то время как граждане самой непьющей страны в мире - Индонезии - за этот же период употребляют менее трехсот миллилитров алкоголя.

Второе место в «пьющей пятерке» заняла Австрия, чьи граждане в среднем способны за год выпить почти двенадцать литров различных спиртных напитков. Третье место досталось Франции с ее одиннадцатью целых и семь десятыми литрами.

На четвертом месте среди стран ОЭСР оказались жители Республики Чехия, известной своими уникальными технологиями варения пива. Чехи, по данным исследования, в среднем за год употребляют около одиннадцати литров и шестисот миллилитров алкоголя. Какого именно - эксперты не уточняют.

На пятом месте находится Люксембург. Правда, его показать в одиннадцать целых и три десятых отмечен в таблице как «в пределах нормы», поэтому можно сказать, что в этом году не нашлось страны, которая бы могла «достойно» принять пятое «аномальное алкогольное» место в мировом рейтинге.

Россия, кстати, в указанном рейтинге находится на седьмом «нормальном» месте. Средний отечественный показатель алкогольного употребления близок к среднему по ОЭСР - одиннадцать целых и одна сотая литра в год. Шестое место заняли Латвия и Ирландия, чьи показатели оказались выше российских буквально на одну сотую литра.

Восьмое, девятое и десятое места достались Германии, Португалии и Польше, чьи показатели употребления оказались ниже, десяти целых и восьми десятых литров.

Помимо Индонезии, в списке самых непьющих стран, чьи показатели лучше, чем в среднем по ОЭСР, оказались Коста-Рика, Индия, Израиль и Турция - их употребление алкоголя варьируется от менее четырех литров до менее полутора.   

В журнале «Здоровье с первого взгляда 2019» эксперты ОЭСР заявили, что в текущем году потребление алкоголя на душу населения снизилось, но курение, пьянство и ожирение продолжают приводить к преждевременной смерти людей и ухудшению качества жизни.

«Нездоровый образ жизни - особенно курение, вредное употребление алкоголя и ожирение - являются основной причиной многих хронических заболеваний, сокращая продолжительность жизни и ухудшая качество жизни. Потребление алкоголя в среднем составляло 9 литров чистого алкоголя на человека в год в странах ОЭСР, что эквивалентно почти 100 бутылкам вина. Почти 4% взрослых были зависимы от алкоголя. Хотя количество курящих снижается, 18% взрослых все еще курят ежедневно. Уровень ожирения продолжает расти в большинстве стран ОЭСР: 56% взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением и почти треть детей в возрасте от 5 до 9 лет имеют избыточный вес. Загрязнение воздуха вызвало около 40 смертей на 100 000 человек во всех странах ОЭСР. Показатели смертности были намного выше в странах-партнерах Индии и Китая, около 140 смертей на 100 000 человек», - сделали выводы эксперты.

Екатерина Цой

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