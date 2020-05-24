telegr wh call

Новости

США уничтожили беспилотник боевым лазером

24 Май 2020, 11:45

Ливень и коронавирус не сумели запереть приморцев дома

24 Май 2020, 11:15

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

24 Май 2020, 10:51

Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке

24 Май 2020, 10:21

Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье

24 Май 2020, 09:46

Названо условие возобновления путешествий за границу

24 Май 2020, 09:15

Можно ли дважды заразиться коронавирусом, сказали учёные

24 Май 2020, 08:15

Приморье охватят дожди

24 Май 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ливень и коронавирус не сумели запереть приморцев дома

дети, ролики, прогулка

Ливень дисциплинировал жителей приморской столицы

Несмотря на крайне плохую погоду – морось, резкий холодный ветер и ливни, жители Приморья не сидят по домам, сообщает ИА DEITA.RU.

 Согласно рейтингу Яндекса, дождливым воскресным утром рейтинг самоизоляции в Приморье составляет всего 1,9.

Испугала и немного дисциплинировала непогода жителей Владивостока – тут с утра рейтинг самоизоляции составил 3,6 – довольно неплохие показатели на фоне последних данных.

Отметим, что Приморье традиционно находится на не слишком высоком уровне по самоизоляции по сравнению, к примеру, с центральными городами России. Пожалуй, только непогода и ливни способны немного усмирить страсть местных жителей к прогулкам и поездкам с различными целями. 

Читайте также:

Любить дачи ещё сильнее заставила россиян самоизоляция

Голоруких россиян не пустят в самолет

Названо условие возобновления путешествий за границу

Александра Маслова

Популярное

Россиянам пропишут новую обязательную справку

Путин напомнил о необходимости платить по счетам

Россиянам начнут выделять государственные квартиры

Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...