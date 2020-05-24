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Ливень и коронавирус не сумели запереть приморцев дома
Ливень дисциплинировал жителей приморской столицы
Несмотря на крайне плохую погоду – морось, резкий холодный ветер и ливни, жители Приморья не сидят по домам, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно рейтингу Яндекса, дождливым воскресным утром рейтинг самоизоляции в Приморье составляет всего 1,9.
Испугала и немного дисциплинировала непогода жителей Владивостока – тут с утра рейтинг самоизоляции составил 3,6 – довольно неплохие показатели на фоне последних данных.
Отметим, что Приморье традиционно находится на не слишком высоком уровне по самоизоляции по сравнению, к примеру, с центральными городами России. Пожалуй, только непогода и ливни способны немного усмирить страсть местных жителей к прогулкам и поездкам с различными целями.