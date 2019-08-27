Ливень отрезал приморские сёла от большой земли
Ситуация на дорогах края продолжает оставаться тяжёлой, сообщает DEITA.RU.
Оперативные службы и очевидцы продолжают делиться информацией о дорожной обстановке на территории Приморья.
Так, по состоянию на 14.15, 27 августа, налажено движение всех видов транспорта по временному объезду через реку Лобога в районе поселка Смоляниново Шкотовского района.
Место, которое уже стало одним из самых опасных для автолюбителей края, не покидают специалисты для наблюдения за уровнем воды в реке.
В Хасанском районе также затруднено движение. Там сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, однако для автолюбителей в качестве альтернативы есть объезд через село Посьет.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское. Движение в населённый пункт нарушено от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. При этом, местные жители говорят о существовании здесь объезда.
Нет проезда на отрезке с 12 по 14 километр дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Здесь очень сильно подмыт мост. Службы информируют граждан о выполнении работ по восстановлению движения.
В Октябрьском районе закрыт проезд для большегрузов в посёлок Липовцы. В Ханкайском районе из-за переливов воды в местных реках ограничен проезд к сёлам Комиссарово и Мельгуновка.
Сохраняются проблемы с автомобильным сообщением и в Кавалеровском районе Приморья. Здесь ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
DEITA.RU продолжает следить за дорожной обстановкой.
Дмитрий Шевченко