Ситуация на дорогах края продолжает оставаться тяжёлой, сообщает DEITA.RU.

Оперативные службы и очевидцы продолжают делиться информацией о дорожной обстановке на территории Приморья.

Так, по состоянию на 14.15, 27 августа, налажено движение всех видов транспорта по временному объезду через реку Лобога в районе поселка Смоляниново Шкотовского района.

Место, которое уже стало одним из самых опасных для автолюбителей края, не покидают специалисты для наблюдения за уровнем воды в реке.

В Хасанском районе также затруднено движение. Там сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, однако для автолюбителей в качестве альтернативы есть объезд через село Посьет.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское. Движение в населённый пункт нарушено от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. При этом, местные жители говорят о существовании здесь объезда.

Нет проезда на отрезке с 12 по 14 километр дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Здесь очень сильно подмыт мост. Службы информируют граждан о выполнении работ по восстановлению движения.



В Октябрьском районе закрыт проезд для большегрузов в посёлок Липовцы. В Ханкайском районе из-за переливов воды в местных реках ограничен проезд к сёлам Комиссарово и Мельгуновка.

Сохраняются проблемы с автомобильным сообщением и в Кавалеровском районе Приморья. Здесь ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

DEITA.RU продолжает следить за дорожной обстановкой.

Дмитрий Шевченко