Обильные осадки вернули заторы на дороги края, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы прислали в редакцию кадры, свидетельствующие о наличии серьёзной водной преграды неподалёку от посёлка Смоляниново.

Автолюбители, едущие по направлению из Владивостока в Находку и обратно рискуют двигателями своих машин, переезжая огромную реку, образовавшуюся на месте ремонта одного из многочисленных мостов на трассе.

ГИБДД следит за движение транспорта, однако, судя по уровню воды, ехать или не ехать решает каждый водитель самостоятельно, прикидывая справиться ли его железный конь с препятствием или нет.

Дмитрий Шевченко