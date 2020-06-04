Ливень в четверг заставит многих владивостокцев самоизолироваться

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Штормовое предупреждение – отличный повод остаться дома
В четверг, 4 июня, во Владивостоке будет держаться дождливая погода, сообщает ИА DEITA.RU.
Осадки начнутся уже ночью, и с переменным успехом будут идти в течение всего дня. Согласно прогнозу «Примпогоды», ночной дождь усилится к утру, температура будет +10…+12 °С, ветер умеренный до сильного. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается туман. Температура воздуха будет держаться в диапазоне +13…+15 °С, ветер все так же умеренный до сильного.
«Из-за дождей осложнится обстановка на дорогах края, повысится риск ДТП, по возможности лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. Также возможны сбои в работе системы ЖКХ», – напоминают синоптики.
В начале недели Примгидромет распространил штормовое предупреждение об опасном явлении.