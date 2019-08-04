Всего за час в Благовещенске выпало более 44 миллиметров осадков, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу. Шквал повалил деревья, затопил улицы. Стихия вызвала отключение электричества, остановка водозабора.



Коммунальщики предупредили, что в связи с переполненностью Амура и Зеи, переувлажненностью грунта из-за непрекращающихся дождей, вода с городских улиц начнет уходить не менее чем через 6-8 часов. На особенно проблемные места МКП «ГСТК» направляет технику для откачки воды.



Из-за подтопления сработала защита на подстанции «Моховая», вследствие чего отключились два насоса на водозаборе «Северный». Произошли отключения и на некоторых других подстанциях, в связи с чем в районах города произошло отключение электричества, снижение напора воды в водопроводе.

Дмитрий Санников