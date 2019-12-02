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Ливневые стоки расчистили в приморских поселках
За три месяца лета рабочие Уссурийского городского округа прокопали более ста километров водоотводных канав, чтобы расчистить ливневые стоки и починить кюветы близ населенных пунктов, сообщает DEITA.RU.
В городской мэрии отметили, что наиболее масштабные работы были проведены в селе Алексей-Никольское, расположенном вдоль часто разливающейся реки Казачка. Учитывая ошибки с водоотведением прошлых лет, специалисты провели двухтрубную систему отведения дождевых вод с территорий, прилегающих к автодорогам. Трубы, диаметром в один метр, рабочие проложили вдоль улиц Украинская и Озерная.
«На улице Кооперативной и дороге, ведущей к кладбищу, были капитально заменены железные трубы. Кроме того, в течение летнего сезона дорожные рабочие привели в порядок разрушенные прошлогодним паводком кюветы на улицах Кооперативная, Верхняя, Озерная, Советская и Украинская. Это позволило избежать наводнения во время подъема уровня воды в реке в этом году», - рассказали в мэрии Уссурийска.
Отмечается, что работы по ремонту водоотводных коммуникаций ведутся в УГО с две тысячи семнадцатого года. Системы приведены в порядок в таких населенных пунктах, как село Богатырка, Каменушка, Раковка, Новоникольск, Воздвиженка, Борисовка, Яконовка, Партизан, Корсаковка, Улитовка, Монакино, Пуциловка и Глуховка. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Лимичевке и других поселках и деревнях, находящихся в опасной близости с водными объектами.
Екатерина Цой