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Ливни, грозы и сильный ветер: прогноз на выходные дали синоптики
Атмосферный циклон испортит погоду в Приморском крае, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали специалисты «Примгидромета».
В пятницу, 25 октября, в западных территориях Приморского края начнутся дожди. Ночью в субботу фронт медленно, но верно будет проходить над регионом. Он принесет с собой дожди, местами умеренные, а в некоторых районах края ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами.
Примечательно, что в конце октября на большей территории Приморского края сохранятся плюсовые температуры. Ночью воздух выхолодится всего лишь до двух-девяти градусов. В восточной части края температура понизится до минус пяти градусов.
Сразу после прохождения циклона в крае сильно похолодает.
Во Владивостоке в ближайшие три дня погода будет разной. В пятницу и субботу в первой половине для в дальневосточной столице ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, до 18 метров в секунду.
Екатерина Брязгунова