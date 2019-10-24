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Ливни, грозы и сильный ветер: прогноз на выходные дали синоптики

дождь, зонт, непогода

Атмосферный циклон испортит погоду в Приморском крае, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали специалисты «Примгидромета».

В пятницу, 25 октября, в западных территориях Приморского края начнутся дожди. Ночью в субботу фронт медленно, но верно будет проходить над регионом. Он принесет с собой дожди, местами умеренные, а в некоторых районах края ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами.

Примечательно, что в конце октября на большей территории Приморского края сохранятся плюсовые температуры. Ночью воздух выхолодится всего лишь до двух-девяти градусов. В восточной части края температура понизится до минус пяти градусов.

Сразу после прохождения циклона в крае сильно похолодает.

Во Владивостоке в ближайшие три дня погода будет разной. В пятницу и субботу в первой половине для в дальневосточной столице ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, до 18 метров в секунду.

Екатерина Брязгунова

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