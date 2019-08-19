Днем в четверг, 22 августа, и ночью в пятницу, 23 августа, в дальневосточной столице, в южной половине Приморского края и на северо-западе региона ожидаются сильные дожди, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в Примгидромете.

Ожидаемое количество осадков достигнет сорока пяти миллиметров за двенадцать часов и менее, а в отдельных районах может превысить и пятьдесят миллиметров за полсуток. Дожди пройдут преимущественно ливневого характера. Местами ожидаются грозы при сильном ветре до 20 метров в секунду.

На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженным мест в населенных пунктах. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды на два — три с половиной метра, на реках центральных и восточных районов на два метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможным достижением критических отметок – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

Екатерина Брязгунова