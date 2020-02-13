Лоббисты пальмового масла победили российских молочников

Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Россельхознадзор выступили против исключения продуктов с заменителем молочного жира из списка с названием «молоко», сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам совещания в Минсельхозе России представителей федеральных органов власти России, Беларуси, Казахстана, Армении с участием экспертов молочной отрасли ЕАЭС, представителей МТК 532/ТК 470 «Молоко и продукты переработки молока», союзов производителей молочной продукции и жировой продукции.

Никаких «молокосодержащих» продуктов нет нигде в мире — все это продукты пищевые, и называются они обычными техническим терминами (паста, крем, мусс, коктейль), только на территории ЕАЭС такие продукты называются «молокосодержащими».

Аргументами госорганов «против» были «экономические трудности, так как ниша молокосодержащих продуктов с растительным жиром довольная большая, предприятия, выпускающие эти продукты понесут большие убытки».

Как считают представители Молочного Союза России, необходимо объединить все продукты с заменой молочного жира в одну группу, установить к ним единые требования к маркировке, исключить их из объектов молочного регламента. По их мнению, данные инициативы позволят снизить использование растительных жиров в молочной отрасли, сделать экономически выгодным производство сырого молока и натуральных молочных продуктов, исключат присутствие на рынке продуктов одинакового состава с разными наименованиями.