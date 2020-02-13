telegr wh call

Новости

Эндокринологи рассказали, какие сладости можно есть диабетикам

13 Февраль 2020, 20:00

Новую скидку на ЖКХ предложили в Госдуме

13 Февраль 2020, 19:50

Еще один дальневосточный сити-менеджер может повторить судьбу Пушкарева

13 Февраль 2020, 19:45

Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году

13 Февраль 2020, 19:30

Арбитражный суд решит судьбу владивостокского «Луча»

13 Февраль 2020, 19:15

Налог на музыку просят снизить в России

13 Февраль 2020, 19:00

Лоббисты пальмового масла победили российских молочников

13 Февраль 2020, 18:45

Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»

13 Февраль 2020, 18:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Лоббисты пальмового масла победили российских молочников

молоко

Никаких «молокосодержащих» продуктов нет нигде в мире, кроме…

Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Россельхознадзор выступили против исключения продуктов с заменителем молочного жира из списка с названием «молоко», сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам совещания в Минсельхозе России представителей федеральных органов власти России, Беларуси, Казахстана, Армении с участием экспертов молочной отрасли  ЕАЭС, представителей МТК 532/ТК 470 «Молоко и продукты переработки молока», союзов производителей молочной продукции и жировой продукции.

Никаких «молокосодержащих» продуктов нет нигде в мире — все это продукты пищевые, и называются они обычными техническим терминами (паста, крем, мусс, коктейль), только на территории ЕАЭС такие продукты называются «молокосодержащими».

Аргументами госорганов «против» были «экономические трудности, так как ниша молокосодержащих продуктов с растительным жиром довольная большая, предприятия, выпускающие эти продукты понесут большие убытки».

Как считают представители Молочного Союза России, необходимо объединить все продукты с заменой молочного жира в одну группу, установить к ним единые требования к маркировке, исключить их из объектов молочного регламента. По их мнению, данные инициативы позволят снизить использование растительных жиров  в молочной отрасли, сделать экономически выгодным производство сырого молока и натуральных молочных продуктов, исключат присутствие на рынке продуктов одинакового состава с разными наименованиями.


Читайте также:

Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей

Выпил и умер: названы опасные марки молока

Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен

Дмитрий Санников

Популярное

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...