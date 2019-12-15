Лобовое столкновение: рейсовый автобус попал в ДТП

Серьезное ДТП произошло воскресным утром 15 декабря в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По дороге на Дунай в районе Шимиузы столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 109 «Фокино-Дунай» и легковой автомобиль. Из трех человек, находившихся в машине, выжил лишь один.

По сообщению очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать наледь, образовавшаяся на дороге. «Люди погибают из-за неумения управлять своим авто. Видно, что дорогу сыпали. Нам каждый день ездят сотни авто. Кто то просто задумывается о своей жизни, кто то нет. Учитесь управлять авто в экстремальных условиях. У нас не Африка. У нас зима и ледяные дороги каждый год. Не будьте такими беспечными. Учитесь. От Вашего навыка зависит ваша и чужая жизнь. Всем ровных дорог», - комментируют пользователи социальных сетей.





Пик дорожно-транспортных происшествий в Приморье на прошедшей неделе пришелся на 12 декабря. Циклон, прошедший на территории региона в минувшую среду, осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП.

По информации приморских госавтоинспекторов, всего 12 декабря в дежурную часть краевой ГИБДД поступила информация о 123 ДТП, Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств.

Дмитрий Санников