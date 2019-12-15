telegr wh call

Новости

Прошлое Владивостока выкорчевывают из настоящего

15 Декабрь 2019, 11:50

«Вам пригодится»: Депутат Госдумы подарил мэру банку вазелина

15 Декабрь 2019, 11:20

Лобовое столкновение: рейсовый автобус попал в ДТП

15 Декабрь 2019, 10:43

Медведев одобрил закон о чичероне

15 Декабрь 2019, 10:05

Зачем Владивостоку новый аэропорт для мэра

15 Декабрь 2019, 09:31

Деловые женщины Находки пополнили копилку достижений края

15 Декабрь 2019, 09:27

Все, что нужно знать о пособиях на детей в 2020 году

15 Декабрь 2019, 09:15

«Море отжали» — строительство возмутило жителей Владивостока

15 Декабрь 2019, 08:25

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Лобовое столкновение: рейсовый автобус попал в ДТП

дтп

Серьезное ДТП произошло воскресным утром 15 декабря в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По дороге на Дунай в районе Шимиузы столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 109 «Фокино-Дунай» и легковой автомобиль. Из трех человек, находившихся в машине, выжил лишь один.

По сообщению очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать наледь, образовавшаяся на дороге.  «Люди погибают из-за неумения управлять своим авто. Видно, что дорогу сыпали. Нам каждый день ездят сотни авто. Кто то просто задумывается о своей жизни, кто то нет. Учитесь управлять авто в экстремальных условиях. У нас не Африка. У нас зима и ледяные дороги каждый год. Не будьте такими беспечными. Учитесь. От Вашего навыка зависит ваша и чужая жизнь. Всем ровных дорог», - комментируют пользователи социальных сетей.

дтп

Пик дорожно-транспортных происшествий в Приморье на прошедшей неделе пришелся на 12 декабря. Циклон, прошедший на территории  региона в минувшую среду, осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП.

По информации приморских госавтоинспекторов, всего 12 декабря в дежурную часть краевой ГИБДД поступила информация о 123 ДТП, Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Аномальная погода удивит россиян зимой

Раскрыты подробности ДТП на Золотом мосту

Жесткое ДТП устроил водитель без прав в столице - фото

Популярное

«Море отжали» — строительство возмутило жителей Владивостока

Кожемяко спасет мост в любимом городе Путина

Синоптики уточнили прогноз по жестокому шторму в столице

«Куда едете?» — верный ответ на каверзный вопрос ГИБДД
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...