Почетный житель города Находка, известный путешественник и православный священник Федор Конюхов подарил свою весельную лодку новому храму, сообщает DEITA.RU.

Федор Конюхов в городе Миассе Челябинской области принял участие в освящении часовни в честь Святителя Николая Чудотворца. Как рассказал известный путешественник, еще в октябре 2018, перед отправлением в Новую Зеландию, к месту старта похода на весельной лодке "АКРОС", они с другом и партнером Олегом Сиротиным залили фундамент под часовню на горнолыжном курорте «Солнечная Долина».





Пока Федор Конюхов бороздил просторы мирового океана, команда работала над строительством и украшением часовни. «Храм начал жить и я надеюсь, службы в нем будут регулярными. По традиции - благоустройство территории, прилегающей к часовне. Любой желающий мог поучаствовать в высадке фруктовых деревьев. Благодарю всех жителей города Миасса и Челябинской области за помощь в создании Храма. Здесь также будет находиться моя первая весельная лодка «УралАЗ» на которой в 2002 году я пересёк Атлантику за 46 суток. На всех трёх весельных лодках была одна и та же металлическая иконка Святителя Николая Чудотворца, она со мной во всех экспедициях с 1989 года», - пишет Федор Конюхов.

По задумке Федора Конюхова, скульптура Николая Чудотворца должна появиться на сопке Тобольской в Находке. Памятник будет представлять собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник.

Дмитрий Санников