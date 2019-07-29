Мгновенные онлайн-лотерея запретили в России, сообщает DEITA.RU.

С сегодняшнего дня, 29 июля, в российском сегменте интернета попадают под запрет электронные лотереи, которые не имеют тиража и проводятся мгновенно.

С этого дня розыгрыши такого вида могут и должны проводиться исключительно в бумажном виде.

Кроме этого, поменялись и допустимые денежные лимиты. В частности, вознаграждение. Так, теперь призовой фонд лотерей может составлять лишь до 70% от общей выручки.

Дмитрий Шевченко