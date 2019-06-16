Российская эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала заявление украинского блогера Татьяны Никитенко о том, что Украину давно хотели «распилить», сообщает DEITA.RU.

Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года. Тогда Цекало вместе с Милявской выступали в кабаре-дуэте «Академия». Находясь на сцене, Цекало безапелляционно заявил, что Украина отдаст полуостров, а потом еще будет приставать, чтобы Россия и Карпаты забрала. По мнению жительницы Украины, ее Родину планировали распилить сразу после развала СССР. И это бы произошло, по ее словам, «рано или поздно».

В свою очередь, Милявская заявила в интервью «Комсомольской правде», что просит считать кабаре-дуэт «Академия» потомками Нострадамуса». Также она отметила, что шутка в исполнении Цекало вышла весьма забавной, а она 20 лет назад выглядела очень хорошо. «Красотка», — сказала Лолита.

Добавим, полуостров Крым отошел Российской Федерации в марте 2014 года в результате референдума. Несмотря на то, что почти 97 процентов крымчан и 96 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России, Киев отказался признавать тот факт, что потеряли Крым.

Екатерина Брязгунова