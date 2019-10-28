Ломать и строить позволят только с разрешением

Пожарнадзор может «связать» строителей и ремонтных рабочих по рукам и ногам, если проект зданий последних не пройдет государственное согласование на соответствие пожарной безопасности. Об этом сообщает DEITA.RU.

В нижней палате считают необходимым обязать строителей получать два разрешительных заключения - предварительное и заключительное. В своем законопроекте депутаты Госдумы сделали большой акцент именно на предварительной проверке надзорных органов проектной документации не только при строительстве здания с «нуля», но и при реконструкции или капитальном ремонте дома. До того, как сотрудники пожарнадзора не скажут свое веское «да» будущему зданию или помещению, строители не будут иметь права даже заложить фундамент будущего дома или снять старые обои со стен. Таким образом, сразу нескольких комитетов Госдумы планируют вернуть в Россию обязательный государственный контроль всей деятельности в стране, связанной со строительством и ремонтом.

Отмечается, что пойти на возвращение еще несколько лет назад считавшейся устаревшей нормы СНиПа парламентариев побудил прошлогодний страшный пожар в Кемерово, где из-за вопиющего несоответствия нормам пожарной безопасности погибли шестьдесят посетителей ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, что изначально здание торгового центра использовалось в качестве цеха кондитерской фабрики, которая закрылась в начале 2006 года. В 2013 году новые владельцы полностью реконструировали помещения будущего ТЦ, фактически снеся все перекладины и перекрытия внутри, чтобы из двух этажей бывшего цеха сделать четыре. Уже после страшного пожара правоохранительные органы выяснили, что реконструкция, которую из-за масштабов работ можно смело называть полноценным строительством внутри «коробки» из внешних стен цеха, велась без надзора профильных ведомств. Разрешение на ввод ТЦ в эксплуатацию было получено из рук замглавы городской администрации почти перед самым «перерезанием ленточки» на празднике открытия.

На сайте Госдумы сказано, что парламентарии планируют рассмотреть законопроект в ноябре текущего года.

Екатерина Цой