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19 Август 2019, 19:45

Лопаты и песок: что чаще всего покупают во Владивостоке

лопата сугроб зима

Зима во Владивосток каждый год приходит неожиданно, сообщает DEITA.RU.

Местные жители, которые родились и выросли в северных частях страны, объяснили этот феномен очень просто. Дело в том, что, если на улице плюс 10 градусов, то завтрашний снегопад и минус пять кажутся нереальными. Совсем другое дело, когда природа постепенно, в течение месяца, готовит к холодам. Не исключено, что именно по этой причине подготовка к зиме в дальневосточной столице начинается тогда, когда уже поздно — снег выпал, а день жестянщика прошел успешно.

В пятницу, 22 ноября, подходит к концу первая снежная неделя Владивостока. Кто не успел сменить летние покрышки на зимние, занимаются этим сейчас. В срочном порядке приобретаются зимняя обувь и одежда.

Популярная доска объявлений опубликовала топ самых востребованных товаров за последние дни. Так, столичные жители сегодня остро нуждаются в услугах по уборке снега, что немудрено, все дворы были завалены снегом, который подтаял, а потом замерз.

Следующими по популярности стали лопаты, песок и реагенты. Интересуются этими товарами все.

Топ-3 завершают зимние покрышки. При этом одинаково востребованы не только новые, но и бывшие в употреблении шины.

Екатерина Брязгунова

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