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Агростартапы развивают на Сахалине
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22 Ноябрь 2019, 13:14
Лопаты и песок: что чаще всего покупают во Владивостоке
Зима во Владивосток каждый год приходит неожиданно, сообщает DEITA.RU.
Местные жители, которые родились и выросли в северных частях страны, объяснили этот феномен очень просто. Дело в том, что, если на улице плюс 10 градусов, то завтрашний снегопад и минус пять кажутся нереальными. Совсем другое дело, когда природа постепенно, в течение месяца, готовит к холодам. Не исключено, что именно по этой причине подготовка к зиме в дальневосточной столице начинается тогда, когда уже поздно — снег выпал, а день жестянщика прошел успешно.
В пятницу, 22 ноября, подходит к концу первая снежная неделя Владивостока. Кто не успел сменить летние покрышки на зимние, занимаются этим сейчас. В срочном порядке приобретаются зимняя обувь и одежда.
Популярная доска объявлений опубликовала топ самых востребованных товаров за последние дни. Так, столичные жители сегодня остро нуждаются в услугах по уборке снега, что немудрено, все дворы были завалены снегом, который подтаял, а потом замерз.
Следующими по популярности стали лопаты, песок и реагенты. Интересуются этими товарами все.
Топ-3 завершают зимние покрышки. При этом одинаково востребованы не только новые, но и бывшие в употреблении шины.
Екатерина Брязгунова