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«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе
В районе дороги на Степное в Приморье неизвестный водитель сбил лошадь, сообщает DEITA.RU.
Как пишут в паблике dpskontrol125rus, водитель Тойота Ипсум сбил животное, после чего машина улетела в кювет и опрокинулась на крышу.
Подписчики паблика пожалели лошадь, однако, не отказались и от шуток о странном ДТП.
«Ну что за хозяева беспечные. Бедные люди, бедные лошади», - пишет один из комментаторов.
«Может быть, это лошадь сбила Ипсум», - шутит ряд подписчиков.
Напомним, что в отдельных районах края крупные домашние животные - чаще всего, коровы – действительно могут выйти или выбежать на проезжую часть. Как правило, о такой опасности водителей предупреждают специальные знаки. Разумеется, даже несмотря на такие предосторожности, всего предугадать нельзя.
Александра Маслова