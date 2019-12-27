«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе

В районе дороги на Степное в Приморье неизвестный водитель сбил лошадь, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в паблике dpskontrol125rus, водитель Тойота Ипсум сбил животное, после чего машина улетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Подписчики паблика пожалели лошадь, однако, не отказались и от шуток о странном ДТП.

«Ну что за хозяева беспечные. Бедные люди, бедные лошади», - пишет один из комментаторов.

«Может быть, это лошадь сбила Ипсум», - шутит ряд подписчиков.

Напомним, что в отдельных районах края крупные домашние животные - чаще всего, коровы – действительно могут выйти или выбежать на проезжую часть. Как правило, о такой опасности водителей предупреждают специальные знаки. Разумеется, даже несмотря на такие предосторожности, всего предугадать нельзя.

Александра Маслова