Аномальная жара, которая установилась в российской столице и близлежащих областях, сводит с ума не только людей, но и животных. Местные жители встречают во дворах жилых домов лосей. Животные приходят в город, желая найти воду и еду, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, в период жары кормовая база у лосей значительно уменьшается, что заставляет животных отправляться в город, чтобы найти себе не только воду для утоления жажды, но и немного корма.

Кульбачевский отмечает, что несчастных случаев с участием копытных последнее время не происходило. Несмотря на это, многие жители, когда видят во дворе лося, сразу звонят на горячую линию, чтобы опытные специалисты помогли несчастному животному. Ведь лосям тоже в жилой застройке крайне некомфортно и самое страшное в этой истории то, что они не могут вернуться самостоятельно в лес.

Отмечается, что в московские дворы лоси чаще всего приходят из парка «Лосиный остров», именно здесь сегодня из-за жары не хватает кормовой базы. Одна из мер по предотвращению таких случаев — подкормка животных в их естественной среде обитания.

Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что в дальневосточных городах увидеть дикое животное — в порядке вещей. Так, в субботу, 8 июня, в Сети появилось видео, как медведь степенно проходит через контрольно-пропускной пункт аэропорта на Камчатке. «Без пропуска», - шутят за кадром камчатцы.

Екатерина Брязгунова