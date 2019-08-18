Массовая гибель лосося отмечена на Аляске, сообщает DEITA.RU по материалам CNN.

По информации директора Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон, этим летом на Аляске наблюдается массовая гибель лосося. По версии ученых, рыба гибнет из-за теплового стресса, вызванного жарой в регионе.

В ходе экспедиции были обнаружены около 850 погибших лососей во время нереста. Но по оценкам ученых, их число может быть в четыре-десять раз больше.

В июле Национальная метеорологическая служба США сообщила, что рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска.

Дмитрий Санников