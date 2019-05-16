Миллионы тех, кто использует процессоры Intel в компьютерах, оказались под угрозой, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Wired, информация подтверждена в Intel.

У подавляющего большинства процессоров Intel, изготовленных после 2011 года, обнаружена уязвимость ZombieLoad, которая позволяет красть личные данные пользователей. Исключение – Core 8-го и 9-го поколения.

Используя четыре ошибке в микрокоде чипа Intel, хакеры могут атаковать. А вот неуязвимыми для подобных атак оказались AMD-процессоры и те, которые построены на архитектуре ARM.

Когда применяется опережающее выполнение команд, система пробует предугадать, какие данные понадобятся для выполнения процессов, и это увеличивает скорость работы системы. В случае, когда прогноз оказался ложным, система сбросит результаты запроса данных. Во время атаки на процессоры направляется огромное количество данных, которые он не успевает обработать, что заставляет его использовать микрокод для предотвращения сбоя. Из-за такой перегрузки ZombieLoad получает любые данные, используемые ядрами процессора.

Таким образом злоумышленники крадут конфиденциальные данные, ключи, историю браузера, пароли, системные данные и т.д.

Помимо компьютеров атаке подвержены ноутбуки. Впрочем, Apple, Microsoft и Google выпустили обновления, которые устраняют уязвимость.

Анастасия Туркова