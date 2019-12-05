Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Новыми путями заманивает государство россиян в ряды официально зарегистрированных самозанятых граждан. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий льготы самозанятым в процедуре госзакупок, сообщает DEITA.RU.

Законопроектом для самозанятых предусмотрены те же самые преимущества, что и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Разработан он правительством Дмитрия Медведева под эгидой нацпроекта по поддержке МСП.

В том числе и в связи с этим, квота для участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках с 1 января 2020 года повышена до 20%.

Кроме того, депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, расширяющий количество регионов, в которых вводится режим с налогом на профессиональную деятельность. С 1 января 2020 года официально зарегистрированными самозанятыми россияне смогут стать в Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.

Как считают в правительстве Дмитрия Медведева, эксперимент с самозанятыми показал хорошие результаты. А, стало быть, и граждан в других регионах страны следует обложить налогом с июля 2020 года. По информации Минфина, на налоговый учет встало около 240 тысяч самозанятых граждан в 4 регионах страны.

Пока же самозанятые государству откровенно не верят. По их мнению, при «засвете» в налоговой и выхода из «тени», нет никакой гарантии, что государство не решит потом брать налог в 13% вместо нынешних 3%. Как ранее комментировал DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идею Минфина распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

Дмитрий Санников