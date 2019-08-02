Чудо-коктейли, лукавство персональных тренеров и пустые обещания – как обманывают любителей здорового образа жизни, сообщает DEITA.RU.

С наступлением лета немногие могут похвастаться скульптурным телом на пляжах страны. Игра «похудеть к лету» плавно переходит в «подкачаться к Новому году», а пробежки, которые рискуют начаться с понедельника уже стали притчей во языцех. Однако на желании держать собственное тело в форме можно неплохо заработать. Фитнес-индустрия – отличная площадка для недобросовестных поставщиков услуг сферы спорта.

Так, например, некоторые новые фитнес-клубы дают масштабную рекламу об открытии, объявляя о продаже годовых абонементов со значительной скидкой. В лучшем случае клуб может затянуть сроки открытия клуба, в худшем – попросту исчезнуть «с радаров», забрав деньги клиентов.

Другой уловкой фитнес – индустрии стали занятия с персональным тренером. Зачастую специалист по физической культуре, является индивидуальным предпринимателем, и попросту снимает помещение фитнес-клуба в аренду. Следовательно, цены за свои услуги он может выставлять сколь угодно высокие. Можно резонно заметить, что некоторые предпочитают индивидуальный подход к спорту. Особенно это касается новичков. Если новичок не знает, как правильно подойти к тренажеру, ему об этом расскажет штатный тренер заведения, причём не требуя дополнительных денег.

Отдельной строкой стоит отметить тех клиентов, которые по состоянию здоровья должны заниматься под присмотром тренера. Однако, тут есть важная особенность – имея какие-либо проблемы со здоровьем, необходимо сначала проконсультироваться у медика, допускается ли вообще возможность занятий спортом.

Напитки на баре фитнес-центра также не всегда скрывают под собой то, что обещают. Различные смеси, коктейли и смузи порой лишь обещают скоростное похудение или наоборот, быстрое увеличение мышечной массы. Наличие симпатичного бармена за прилавком вовсе не означает, что он является специалистом в области правильного питания.

Перед тем, как отдать несколько десятков тысяч за годовой абонемент, следует прикинуть – получится ли посещать фитнес-центр с нужной периодичностью на протяжении долгого периода времени? Для экономии средств и проверки собственной замотивированности можно приобрести абонемент на месяц, и по его итогам планировать дальнейшие действия.

Софья Корф