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17 Февраль 2020, 14:13

Лозу «не напрягло» новое онлайн-шоу

Евровидение

Российский певец Юрий Лоза высказал свое мнение о конкурсе Евровидение-2020 — Europe Shine a Light, который в этом году прошел в онлайн-режиме, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», музыкант положительно отозвался о шоу. Он отметил, что новый формат его «не напряг».

— Все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих, — написал певец в соцсети ВКонтакте.

 Международный песенный конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Вместо этого состоялась онлайн-версия шоу с записями выступлений конкурсантов этого года. 

Александра Маслова

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