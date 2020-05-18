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Лозу «не напрягло» новое онлайн-шоу
Российский певец Юрий Лоза высказал свое мнение о конкурсе Евровидение-2020 — Europe Shine a Light, который в этом году прошел в онлайн-режиме, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», музыкант положительно отозвался о шоу. Он отметил, что новый формат его «не напряг».
— Все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих, — написал певец в соцсети ВКонтакте.
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Вместо этого состоялась онлайн-версия шоу с записями выступлений конкурсантов этого года.