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«Луч»: Болельщики, запаситесь терпением
Клуб теряет профессиональный статус
После резкого падения финансирования владивостокский футбольный клуб «Луч», ранее «Луч-Энергия», лишается статуса профессионального, сообщает ИА DEITA.RU
К настоящему моменту клуб существует уже 62 года. Руководство напомнило об этом и обнародовало неприятную информацию, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
«Владивостокский футбольный клуб «Луч» после 62-лет существования переворачивает страницу своей истории. Команда теряет свой профессиональный статус», – гласит обращение.
Кроме того, болельщикам напомнили, что за эти десятилетия был пройден большой путь, и на нем присутствовали не только взлеты, но и падения.
«Многие из вас испытывают горечь от сложившейся ситуации. Запаситесь терпением, не теряйте веры и надежд», – неутешительно прозвучало обращение к фанатам.
Приморское правительство урезало выделяемые на футболистов средства на фоне пандемии коронавируса.