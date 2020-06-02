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«Луч»: Болельщики, запаситесь терпением

Луч команда

Клуб теряет профессиональный статус

После резкого падения финансирования владивостокский футбольный клуб «Луч», ранее «Луч-Энергия», лишается статуса профессионального, сообщает ИА DEITA.RU

К настоящему моменту клуб существует уже 62 года. Руководство напомнило об этом и обнародовало неприятную информацию, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Владивостокский футбольный клуб «Луч» после 62-лет существования переворачивает страницу своей истории. Команда теряет свой профессиональный статус», – гласит обращение.

Кроме того, болельщикам напомнили, что за эти десятилетия был пройден большой путь, и на нем присутствовали не только взлеты, но и падения.

«Многие из вас испытывают горечь от сложившейся ситуации. Запаситесь терпением, не теряйте веры и надежд», – неутешительно прозвучало обращение к фанатам.

Приморское правительство урезало выделяемые на футболистов средства на фоне пандемии коронавируса.

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