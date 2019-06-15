Владивостокский футбольный клуб «Луч» объявил о подписании контрактов с первыми новичками, сообщает DEITA.RU по материалам команды.

Контракты с «Лучом» оформили защитник Денис Магадиев и нападающий Владислав Руденко. В сезоне 2018-2019 Денис играл в ярославском «Шиннике», проведя 23 матча. Влад провел за курский «Авангард» 29 игр и отметился забитым мячом в ворота «Луча».

Кроме того, продлили отношения с клубом основные защитники команды: Сергей Пономаренко, Кирилл Марущак и Павел Степанец.

Есть у «желто-синих» и потери. Попрощался с командой в своем Instagram аккаунте полузащитник Андрей Павленко. «Спасибо "Лучу" за 1.5 года проведенных на Дальнем Востоке, это был интересный опыт, хорошие партнёры по команде и отличные болельщики, в основном», - написал бывший «желто-синий».

Первую товарищескую игру в рамках подготовки к новому сезону «Луч проведет» с подмосковным «Сатурном» 15 июня. Начало матча в 17:00 по московскому времени (полночь по владивостокскому).

Дмитрий Санников