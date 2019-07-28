Владивостокский «Луч» в очередном туре ОЛИМП-первенства ФНЛ победил ярославский «Шинник» со счетом 2 : 1, сообщает DEITA.RU.

С победы начал «Луч» пятиматчевый домашний марафон на стадионе «Динамо». На матч «желто-синие» вышли почти в оптимальном составе. Залечил травму нападающий Владислав Руденко, который тренируется в полном режиме, под вопросом было лишь участие Сергея Пономаренко, который проходит обследование после полученного повреждения в игре против «Нефтехимика»

Первый тайм команды завершили в ничью 0 : 0, и все главные события развернулись в тайме втором. Счет в матче открыл полузащитник «Луча» Даур Квеквескири, поразивший ворота «Шинника» на 57 минуте. Но буквально через минуту хавбек гостей Тимур Пухов счет сравнял.

Исход встречи решил пенальти, назначенный в ворота «Шинника» на 70 минуте и реализованный нападающим хозяев поля Саидом Алиевым. 2 : 1 – победа «Луча».

Дмитрий Санников