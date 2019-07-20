«Луч» и «Томь» сыграли вничью в четвертый раз подряд, сообщает DEITA.RU.

В рамках третьего тура Олимп-Первенства ФНЛ владивостокский «Луч» принимал на стадионе «Динамо» «Томь». Одному из лидеров чемпионата «желто-синие» оказали достойное сопротивление.

Матч завершился со счетом 1 : 1. Это вообще самый популярных исход в очных встречах этих команд в первенстве – так завершилось 6 из 13 матчей.

В сегодняшнем томичи повели в середине второго тайма, но в итоге упустили победу и впервые в сезоне потеряли очки. На 70 минуте счет открыл Максим Казанков, но на 73 минуте владивостокцы сравняли усилиями Руслана Гордиенко – 1 : 1.

Дмитрий Санников