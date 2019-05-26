Владивостокский футбольный клуб «Луч» проиграл в последнем туре Олимп-Первенства России по футболу подмосковным «Химкам» со счетом 1 : 2.

Соперники за тур до окончания чемпионата уже решили свои турнирные задачи, и матч особой мотивации для обеих команд не нес. На исходе первого тайма Илья Визнович выиграл пространство в борьбе с защитником, вынудив того сфолить в собственной штрафной. Андрей Павленко реализовал пенальти 1-0.

Во-втором тайме «Химки» ответили голами Баркова и Петрусева – 1 : 2. «Луч» устроил штурм ворот хозяев на последних минутах, но успеха не добился. В итоговой таблице чемпионата «тигры» финишировали на 13 месте.

Дмитрий Санников