Луч проиграл в последнем матче сезона

Владивостокский клуб «Луч» проиграл в последнем домашнем матче 2019 года Олимп-Первенства ФНЛ «Нефтехимику» из Нижнекамска со счетом 0 : 2, сообщает DEITA.RU.

У «тигров» все не задалось уже с самого начала встречи. Не прошло и 20 минут, как «Луч» остался вдесятером. Защитнику Денису Магадиеву была показана красная карточка за срыв атаки отчаянным фолом последней надежды.

А потому «Луч» если на что-то и надеялся, так это выстоять до финального свистка со счетом 0 : 0. Но во втором тайме силы «желто-синих» начали покидать, они все чаще не успевали за игроками гостей. На 53 минуте матча «Нефтихимик» открыл счет усилиями Дениса Макарова. «Добил» обескураженных хозяев поля всего через пару минут Вагиз Галиулин 0 : 2.

Дмитрий Санников