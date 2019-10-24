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«Лучше б дороги сделали»: приморцы в гневе от зарплаты чиновников
На обеспечение всего штата чиновников краевой администрации
уйдет 5 млрд рублей, сообщает DEITA.RU.
Накануне стало известно о том, что глава Приморья и его замы будут получать повышенные зарплаты. Всего на зарплату губернатора предусмотрено 7 255 638 млн рублей, это в 1,5 раза больше, чем в текущем. А зарплаты его заместителей с нового года вырастут в два раза.
Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Редакция ИА DEITA.RU собрала некоторые комментарии приморцев:
«Все для людей!!»
«Успеть себе хапнуть. Город в полном ..., мостов и дорог в крае нет, зато на зп ДЕНЬГИ из бюджета Есть!»
«так мило))) а то прям душа изболелась за них - хватает ли им денежки на пропитание»
«Бесплатно пусть работают! Раз так к власти рвались!»
«Так бы они работали, как поднимает себе зарплаты!»
«Их надо на 20 000 руб. посадить. Посмотреть, как они жить будут».
Елена Миронова