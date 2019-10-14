«Лучше бы денег учителям дали»: фраза судьи породила скандал

В словесном поединке с автором строк, судьей Конституционного суда, схлестнулся бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщает DEITA.RU.



Константин Арахновский, судья Конституционного суда РФ, жестко высказался о системе образования в стране. Как пишет «Коммерсантъ», судья раскритиковал всю систему, и в вырвжениях не стеснялся.

Так, судья в своем «особом мнении» по делу заявил, что те огромные деньги, которые государство вбухало в реформы образования, стоило бы распределить за зарплаты учителей. Так толку было бы больше.

Еще одна претензия – к работе ректоров. Они, по мнению судьи, просто обслуживают систему, а не занимаются тем, чем должно. Как итог всего, что происходит с системой образования – дипломы, которые не гарантируют наличие знаний и квалификаций, и не влияют ни на что.

На заявление судьи отреагировал Геннадий Онищенко. Он отметил, что это экстремистские заявления в стиле желтой прессы. Кроме того, Онищенко усомнился в объективности суда после таких слов.

Елена Миронова