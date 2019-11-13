"Лучше не рисковать" - ГИБДД экстренно предупредила водителей

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С 13 на 14 ноября приморские синоптики обещают буйство стихии и непогоду. В связи с этим все ведомства советуют быть гражданам осторожными, особенно это касается ситуаций на дорогах, сообщает DEITA.RU.
Так, краевая ГИБДД отмечает, что резкое увеличение холода вечером может дать старт гололеду на дороге. Дождь, который пролился днем, просто застынет ледяной коркой на дороге.
«Если вы еще не успели сменить резину на подходящую по сезону, или не имеете навыков вождения в зимнее время, просьба: не выезжайте на дороги», - подчеркнули в краевом ведомстве.
Кроме того, специалисты инспекции отметили, что в этот период возможен рост количества ДТП и аварий. Особенно острожными нужно быть при спусках и подъемах, тщательнее соблюдать дистанцию и быть «вежливыми» на дороге.
Александра Маслова