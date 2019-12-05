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Лучше объехать: большегруз создал 10-балльную пробку в столице

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Утром 5 декабря жители Владивостока могут серьезно опоздать на работу – один из ключевых маршрутов города «перекрыт» фурой, сообщает DEITA.RU.

На подъеме с Некрасовской на Гоголя остановился огромный большегруз, намертво блокировав проезд.

Очевидцы отмечают, что затор возник около половины восьмого утра – а по данным Яндекс.Пробки – пробка только увеличивается и разрастается.

На этом участке машины просто стоят намертво – сервисы показывают пробки в 10 баллов.

Сложно выбраться и с проспекта Столетия – там 9-балльные пробки в обоих направлениях, начиная от автовокзала и заканчивая злополучным Гоголя.

Напомним, вчера во Владивостоке также были довольно серьезные пробки – в частности, «стоял» въезд в город с Седанки – на этом участке дороги было зафиксировано целых два серьезных ДТП.

 

Александра Маслова 

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