Новости
Алексей Козицкий: Присвоение статуса столицы накладывает ответственность на городских чиновников
5 Декабрь 2019, 09:45
Лучше объехать: большегруз создал 10-балльную пробку в столице
5 Декабрь 2019, 09:30
Регион продолжает беднеть с губернатором Фургалом
5 Декабрь 2019, 09:15
Трутнев разберется с ценами на билеты «Аэрофлота»
5 Декабрь 2019, 08:45
Кубай сказал, когда ждать снегопада
5 Декабрь 2019, 08:15
Штраф в 100 тысяч рублей грозит водителям столицы
5 Декабрь 2019, 07:45
Запасайтесь бутербродами и термосом: света не будет в столице
5 Декабрь 2019, 07:15
Погода в регионе: без снега и холода не обойдется
5 Декабрь 2019, 06:30
Лучше объехать: большегруз создал 10-балльную пробку в столице
Утром 5 декабря жители Владивостока могут серьезно опоздать на работу – один из ключевых маршрутов города «перекрыт» фурой, сообщает DEITA.RU.
На подъеме с Некрасовской на Гоголя остановился огромный большегруз, намертво блокировав проезд.
Очевидцы отмечают, что затор возник около половины восьмого утра – а по данным Яндекс.Пробки – пробка только увеличивается и разрастается.
На этом участке машины просто стоят намертво – сервисы показывают пробки в 10 баллов.
Сложно выбраться и с проспекта Столетия – там 9-балльные пробки в обоих направлениях, начиная от автовокзала и заканчивая злополучным Гоголя.
Напомним, вчера во Владивостоке также были довольно серьезные пробки – в частности, «стоял» въезд в город с Седанки – на этом участке дороги было зафиксировано целых два серьезных ДТП.
Александра Маслова