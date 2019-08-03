Гораздо реже в России разводятся пары, у которых оформлена ипотека, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». К такому вводу пришли сотрудники бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Если посмотреть статистику, семьи с ипотечным кредитом подают на развод в двух процентах случаев, а те, у кого жилищный вопрос не решался с помощью ипотечного кредитования – в 10-20 процентах случаев. К середине 2019 года разорвать отношения решили около четырех тысяч пар с просроченными ипотечными платежами. Это, в свою очередь примерно двадцать процентов всех не выплаченных вовремя платежей с просрочкой примерно в девяносто дней.

Сорок процентов супружеских пар-заемщиков в РФ допускают просрочки по ипотеке при бракоразводном процессе. Причиной становится конфликт, но большинство пар оказываются способны его решить.

Анастасия Туркова