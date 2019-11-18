Лучшего инвестора года определят в Приморье

В Приморье завершается региональный конкурс на лучший инвестиционный проект года. Успеть подать заявку в Инвестиционное агентство края можно до завтра, 19 ноября, сообщает DEITA.RU.

Главным условием для участия в конкурсе является наличие реализованного до конца 2018 года инвестиционного проекта с объемом капиталовложений не менее десяти млн рублей.

Как подчеркнула руководитель департамента по привлечению инвестиций агентства Елена Демиденко, цель конкурса – публичное поощрение крупных инвесторов, которые из всех имеющихся у них вариантов для реализации своих бизнес-идей выбрали именно Приморский край. «Их пример – прямое доказательство того, что в нашем регионе созданы лучшие условия для запуска новых проектов и развития действующего бизнеса», – отметила она.

Рассматривая заявки конкурсантов, комиссия конкурса будет оценивать суммарный эффект от реализации проектов, а также их значение для края и перспективность. Без внимания также не оставят показатели окупаемости, инвестиционного вложения и появившихся рабочих мест.

По итогам конкурса среди всех участников назовут лучший инвестиционный проект регионального значения, лучший инвестиционный проект муниципального значения и лучшую бизнес-идею. Окончательные результаты комиссия представит до конца ноября.

Определение лучших инвестиционных проектов в Приморье – одно из мероприятий дорожной карты «Инвестиции». Увеличение числа крупных проектов в регионе позволяет решить сразу несколько задач в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.