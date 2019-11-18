telegr wh call

Новости

День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП

18 Ноябрь 2019, 19:20

Во Владивостоке завершили все асфальтные работы по проекту БКАД

18 Ноябрь 2019, 19:19

День самбо отпраздновали в Приморье

18 Ноябрь 2019, 19:11

Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу

18 Ноябрь 2019, 19:09

Владивостокцы готовятся ко второму сезону программы «1000 дворов»

18 Ноябрь 2019, 19:03

В Приморье выявили самую «сильную» и «ловкую» организацию

18 Ноябрь 2019, 19:02

Поплыли: ледяной ад сменился бассейном в столице

18 Ноябрь 2019, 19:00

Несколько сотен студентов-иностранцев получат паспорт РФ в Приморье

18 Ноябрь 2019, 18:59

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Лучшего инвестора года определят в Приморье

36

В Приморье завершается региональный конкурс на лучший инвестиционный проект года. Успеть подать заявку в Инвестиционное агентство края можно до завтра, 19 ноября, сообщает DEITA.RU.

Главным условием для участия в конкурсе является наличие реализованного до конца 2018 года инвестиционного проекта с объемом капиталовложений не менее десяти млн рублей.

Как подчеркнула руководитель департамента по привлечению инвестиций агентства Елена Демиденко, цель конкурса – публичное поощрение крупных инвесторов, которые из всех имеющихся у них вариантов для реализации своих бизнес-идей выбрали именно Приморский край.  «Их пример – прямое доказательство того, что в нашем регионе созданы лучшие условия для запуска новых проектов и развития действующего бизнеса», – отметила она.

Рассматривая заявки конкурсантов, комиссия конкурса будет оценивать суммарный эффект от реализации проектов, а также их значение для края и перспективность. Без внимания также не оставят показатели окупаемости, инвестиционного вложения и появившихся рабочих мест.

По итогам конкурса среди всех участников назовут лучший инвестиционный проект регионального значения, лучший инвестиционный проект муниципального значения и лучшую бизнес-идею. Окончательные результаты комиссия представит до конца ноября.

Определение лучших инвестиционных проектов в Приморье – одно из мероприятий дорожной карты «Инвестиции». Увеличение числа крупных проектов в регионе позволяет решить сразу несколько задач в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Популярное

Медведев лишил россиян дополнительного заработка

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Радоваться рано: синоптики дали прогноз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...