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Лучшего инвестора года определят в Приморье
В Приморье завершается региональный конкурс на лучший инвестиционный проект года. Успеть подать заявку в Инвестиционное агентство края можно до завтра, 19 ноября, сообщает DEITA.RU.
Главным условием для участия в конкурсе является наличие реализованного до конца 2018 года инвестиционного проекта с объемом капиталовложений не менее десяти млн рублей.
Как подчеркнула руководитель департамента по привлечению инвестиций агентства Елена Демиденко, цель конкурса – публичное поощрение крупных инвесторов, которые из всех имеющихся у них вариантов для реализации своих бизнес-идей выбрали именно Приморский край. «Их пример – прямое доказательство того, что в нашем регионе созданы лучшие условия для запуска новых проектов и развития действующего бизнеса», – отметила она.
Рассматривая заявки конкурсантов, комиссия конкурса будет оценивать суммарный эффект от реализации проектов, а также их значение для края и перспективность. Без внимания также не оставят показатели окупаемости, инвестиционного вложения и появившихся рабочих мест.
По итогам конкурса среди всех участников назовут лучший инвестиционный проект регионального значения, лучший инвестиционный проект муниципального значения и лучшую бизнес-идею. Окончательные результаты комиссия представит до конца ноября.
Определение лучших инвестиционных проектов в Приморье – одно из мероприятий дорожной карты «Инвестиции». Увеличение числа крупных проектов в регионе позволяет решить сразу несколько задач в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.