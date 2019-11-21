Лучшего руководителя среди молодежи определили в Приморье

В Приморье подвели итоги краевого этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века», который проводится среди руководителей молодёжных общественных объединений. Победителем конкурса, который представит приморское молодежное движение на всероссийском уровне, стала Полина Ястребова из Артема, сообщили DEITA.RU в региональном департаменте по делам молодежи.

Краевой этап состоял из двух стадий. На первой приняли участие около 1300 человек, что стало рекордом для этого этапа конкурса. Все ребята прошли интерактивные испытания.

Вторая стадия прошла во Владивостоке. Ее участниками стали 45 человек, которые прошли муниципальный отбор, состоявший из очной и дистанционной частей.

В рамках финала в понедельник состоялась защита проектов конкурсантов по заранее заданным критериям. Победителем конкурса была признана зампредседателя артемовского отделения организации «Российский союз молодежи» и руководитель проекта «Морская лига интеллектуальных игр» Полина Ястребова, которая представит Приморский край на Всероссийском этапе конкурса.

Призерами регионального «Лидера 21 века» стали Яна Шумаева из Уссурийска и Валерия Суанка из Тернея.

По словам замдиректора департамента по делам молодежи Екатерины Ищук, конкурс «Лидер 21 века» направлен на развитие навыков руководителя у подрастающего поколения, стимулирование поиска новых идей и разработки новых проектов в области молодежной политики.