В Приморье прошел конкурс на лучшего тракториста, в котором приняли участие восемь студентов из пяти колледжей региона, сообщает DEITA.RU. Соревнования проходили на протяжении двух дней с четверга по пятницу, 14 июня.



Как отметили организаторы, для участия в конкурсе своих лучших учеников прислали из колледжей: Уссурийска, Камня-Рыболова, Чугуевки, Черниговки и поселка Кировский. В первый день соревнований участники самостоятельно собирали заднюю навеску трактора «Беларус-1221» и продемонстрировали водительские навыки, проехав змейкой, припарковавшись в гараже и около обочины.

Иван Крышан