Лучшего волонтера выберут в Приморье

Краевой департамент по делам молодежи совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса в шестой раз подряд определят лучшего волонтера года в Приморье. Представители активной части молодежи и студенчества могут подать заявки на конкурс до конца этой недели, сообщили DEITA.RU в региональном ведомстве.

В рамках конкурса «Волонтер года» заявители должны рассказать о своей деятельности и ее результатах. Конкурс помогает выявить наиболее трудолюбивых, активных и талантливых ребят в своей сфере, отмечают организаторы.

В Приморском крае волонтерское движение очень развито – только в прошлом году на аналогичный конкурс заявилось более 150 участников, рассказали в ведомстве. Среди подающих документы волонтеров – участники и организаторы мероприятий не только регионального уровня, но и федерального.

Помимо заочного этапа, участники конкурса «Волонтер года» должны будут в очной форме рассказать о себе и своей деятельности. Награждение финалистов и победителей конкурса пройдет 15 декабря.

Отметим, развитие волонтерства и поддержка талантов среди активной молодежи является одной из приоритетных задач государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.