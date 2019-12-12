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6 Декабрь 2019, 18:15

Лучшие из худших: позиции городов Дальнего Востока шокируют

Триумфальная арка Владивосток

Самым комфортным для жизни городом Дальневосточного федерального округа является Южно-Сахалинск, сообщает DEITA.RU.

Согласно рейтингу топ-100 лучших городов России (полный список есть в распоряжении DEITA.RU), составленного институтом «Урбаника», только восемь из 11 региональных центров Дальнего Востока попали в этот перечень.

Так, Южно-Сахалинск занял 11-е место, Петропавловск-Камчатский – 40-е. Владивосток, немного не дотянув до Москвы, которая, как пишет РБК, занимает 52-ю строку, устроился на 56-м.

Благовещенск стал 60-м, Якутск — 66-м. Хабаровск, Улан-Удэ и Чита попали в список аутсайдеров, заняв 89-е, 90-е и 95-е места соответственно.

Стоит отметить, что такие региональные дальневосточные центры, как Магадан, Биробиджан и Анадырь, не попали в рейтинг лучших городов России. Это наводит на грустные мысли. Видимо, жить в них совсем тяжко.

Справедливости ради отметим, что приморский Уссурийск занял 100-ю строку, а Комсомольск-на-Амуре —91-е.

Екатерина Брязгунова

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