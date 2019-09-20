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Лучшие клубы «серебряного возраста» назвали в Приморье
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Итоги финала краевого конкурса клубов по интересам «Пламя души» подвели в Приморье, сообщает DEITA.RU.
Сегодня в крае работает около 40 различных клубов для приморцев в возрасте 50+. Это компьютерная школа «Бабушки и дедушки онлайн», группы здоровья, направленные на пропаганду здорового образа жизни для пожилых людей, клубы «Тропа здоровья», «Скандинавская ходьба», танцевальный проект «Летние вечера 50+» и другие.
19 сентября на базе отдыха в селе Каменушки, что под Уссурийском, собрались представители 18 клубов-участников краевого конкурса клубов по интересам «Пламя души», проходящего под эгидой регионального проекта «Старшее поколение». Финальному этапу предшествовал серьезный предварительный отбор, по итогам которого и были выбраны лучшие из лучших клубов Приморья.
Как рассказала директор КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» Мария Кузьмина, в этом году особое внимание было уделено спортивному направлению, включая мастер-классы, скандинавскую ходьбу и оздоровительную зарядку Цигун. Бабушки и дедушки рисовали, пели и танцевали, делились друг с другами секретами мастерства. Такая социальная активность помогает не только поддерживать здоровый образ жизни, но и формирует у пожилых людей позитивное отношение к окружающему миру.
Но – конкурс есть конкурс. В главной номинации «Самодеятельное народное творчество» первое место завоевал дружный клуб «У самовара» из города Артема, второе место у клуба «Хор пенсионеров- задорные девчата» из села Хороль, а третье место у Уссурийского клуба «Золотой возраст».
Поддержка граждан пожилого возраста, а также создание условий для активного долголетия приморских пенсионеров – одно из важнейших направлений регионального проекта «Старшее поколение», который реализуется в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».
Дмитрий Санников