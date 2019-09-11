Лучшие приморские продукты питания представлены на яркой выставке

Песни, танцы, дегустация и живые «производители» продукции – гуси, индюки и козы сопровождали яркое открытие выставки-ярмарки Приморских продуктов питания, сообщает DEITA.RU.

На центральной площади царит оживление – вместо привычного места отдыха торговые ряды, народные танцы и симпатичные фотозоны. На протяжении двух дней на площади Борцов за власть советов во Владивостоке будет проходить выставка продуктов питания, произведённых в Приморском крае.

Выставка-ярмарка проходит уже в 23 раз. Предприятия со всего Приморья, специализирующиеся на пищевой промышленности, представили свои достижения, а также дали возможность продегустировать продукцию.

Помимо презентационной части, запланирована и обширная деловая программа. Так, за круглым столом производители Приморья совместно с представителями власти обсудят реализацию нацпроектов по увлечению экспорта и поддержке малых форм хозяйствования. Помимо этого, Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу – обеспечить все образовательные учреждения края молочной продукцией собственного производства.

По словам Андрея Бронца, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, на выставке текущего года была представлена и новая продукция.

«Часть продукции была совсем новая, где в связке работает и наука. Потому что пищевая отрасль не стоит на месте, мы сегодня смотрим технологии современные, связанные с добавкой наших даров тайги, полезных активных веществ, таким образом, например, «Владхлеб» добавляет в свои хлеба много нутриентов, чтобы они стали ещё и полезными», - отмечает Андрей Бронц.



Как сообщает Андрей Александрович, производителям для участия в выставке было рекомендовано снизить цену, чтобы она стала более привлекательной для покупателей. Представители компания ООО «Провиант», производящей сыры торговой марки «Solo prim», прислушались к рекомендациям, снизив цены в среднем на 20%. По словам технолога компании Елены Пахомовой, участие в ярмарке – отличная возможность представить новую линейку продукции.

«Товары «Solo prim» на прилавках Приморья уже около пяти лет, козы и козье молоко появились с этой весны. Мы озаботились своей козьей фермой потому что очень мало хозяев, которые хотят держать козочек в силу дороговизны их содержания. Мы постоянно выставляем свои сыры на выставку, получаем оценку жюри, нам интересна оценка нашего продукта именно со стороны специалистов», отмечает Елена.

Среди посетителей выставки оказалась семейная чета из Лесозаводска, которая держит своё подсобное хозяйство. Супруги отмечают, что ярмарка – отличная возможность приобрести натуральную продукцию для тех, у кого нет возможности самому выращивать урожай и ухаживать за подворьем.

Юртаев Александр Григорьевич, представитель объединения малого и среднего предпринимательства «Опора России», представитель садоводов России в Приморском крае отметил важность развития продовольственных направлений предпринимательства в крае.