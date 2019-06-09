Жюри всероссийского конкурса, который стартовал в субботу, 8 июня, во Владивостоке, назовет лучших после 36-часссового марафона, сообщает DEITA.RU

В составе экспертов - профессионалы: представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Самые яркие идеи, которые смогут воплотиться в конкурентоспособные цифровые продукты, станут победителями и откроют дорогу в финал своим создателям.

«Надеемся, что сотрудничество наших специалистов с конкурсом «Цифровой прорыв» станет драйвером развития инновационной экономики страны. Уверен, у наших специалистов большой потенциал и убежден, что многие их идеи положат начало сотрудничеству с частными и государственными компаниями», - отметил и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края Сергей Максимчук.

Напомним, всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля 2019 года. И одна из главных целей проекта – найти новые, грамотные кадры для цифровой экономики страны. Всего на конкурс было подано 66 474 заявок, которые поступили из всех российских регионов.

«Наш конкурс призван собрать лучшие команды со всей России, и мы рады, что один из первых хакатонов пройдет во Владивостоке, который славится высоким уровнем технического образования, - рассказал идейный вдохновитель и организатор конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, - Мы уверены, что Владивосток подарит много новых кадров для цифровой экономики и сделает свой вклад в технологическое будущее нашей страны», - отметил руководитель конкурса.

Очный этап конкурса стартовал в субботу, 8 июня и продлится до 28 июля, этапы пройдут в 40 городах России в формате хакатонов. Специалисты, объединившись в команды, за 36 часов должны создать прототипы цифровых продуктов. В состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представителей крупных компаний - «Росатом», «Mail.ru Group», «МТС» и «Мегафон».

Инна Эстрина