Лучшие программисты мира определятся в России

Студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) в 2020 году впервые пройдет в Москве. Оргкомитет по подготовке к проведению ICPC возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Цифровым партнером международного чемпионата стал МегаФон, который создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала мероприятия, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге и в 2014 г. в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. выступит МФТИ.

Российские команды уже восемь лет подряд побеждают в соревнованиях ICPC. За последнее десятилетие участники чемпионата из России завоевали 33 золотые медали. На финале 2019 года в Порту 11 из 12 команд-победителей проходили обучение на сборах международного проекта Moscow Workshops ICPC, который зародился на кампусе МФТИ.

«В финале прошлого года в Порту медали получили сразу три команды из Москвы — МГУ им. М.В. Ломоносова заняли первое место, МФТИ и НИУ ВШЭ приехали с бронзовыми медалями. Достижения столицы России были отмечены международным комитетом ICPC, и как следствие — финал чемпионата в 2020 году примет Москва. Событие состоится при поддержке Председателя Правительства России Д. А. Медведева, который возглавил организационный комитет финала», — прокомментировал «Известиям» директор финала ICPC 2020, основатель Moscow Workshops ICPC, проректор МФТИ Алексей Малеев.

Для проведения международного чемпионата по программированию очень важно обеспечить качественную и надежную телеком-инфраструктуру. МегаФон создаст в Манеже защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC.

В ходе соревнования счет идет на секунды. Любое подвисание интернета может обернуться для соревнующихся катастрофой. Поэтому, помимо подачи канала связи в Манеж, МегаФон построит резервный канал на случай, если возникнут проблемы. Проектирование строительства резервного канала осуществляется по другой географической трассе, чтобы обеспечить максимальную отказоустойчивость.

Оператор также обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

