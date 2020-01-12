Лучшие школьники получат по 125 тысяч рублей

С 2020 года вступил в силу закон, по которому школьники смогут выиграть грант на 125 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU по материалам официального сайта Кабмина.

На гранты смогут рассчитывать ребята до 18 лет, которые достигли высоких достижений в точных науках. Основными условиями выплаты будут являться, то что ребенок должен быть учащимся и получить диплом, выиграть олимпиаду или провести научно-исследовательскую работу. Все это они должны сделать в период обучения в образовательной школе. Использовать средства ученики смогут на что угодно.

Новые гранты утвердили для того, чтобы вызвать интерес в исследовательской работе у школьников в сфере высоких технологий. В первый год реализации на гранты смогут рассчитывать 850 школьников, в через два года уже 13,5 тысяч учеников.

Гранты смогут получить не только россияне, но и иностранцы, а также те россияне которые проживают за рубежом.

Иван Юрьев