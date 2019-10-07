Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ

МВД РФ поблагодарило Минтранс за обеспечение безопасности V Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

В сентябре 2019 года Министерство Внутренних дел РФ направило в адрес министра транспорта Евгения Дитриха благодарственное письмо, в котором первый заместитель министра МВД России Александр Горовой отмечает слаженные действия сотрудников Приморского филиала ведомственной охраны Минтранса России (ФГУП "УВО Минтранса России") за активное участие в обеспечении безопасности V Восточного экономического форума во Владивостоке. Профессиональные действия 200 сотрудников позволили избежать противоправных действий с внешних сторон, обеспечив свыше 6000 участников из 50 стран мира надежной охраной и защитой.

«Все мы знаем, что любое массовое мероприятие может стать мишенью для чьих-то преступных замыслов. Для того чтобы избежать возможных неприятностей при организации мероприятий с массовым пребыванием людей, необходимо руководствоваться мерами по обеспечению общественного порядка и безопасности, Восточный экономический форум – это знаковое мероприятие, мы уже пятый год стоим на его страже и защите» – прокомментировал благодарственное письмо директор Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виталий Пехота.

Дмитрий Санников