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6 Декабрь 2019, 18:15

Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»

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Дальневосточная энергетическая компания (ПАО «ДЭК») подвела итоги конкурса среди исполнителей коммунальных услуг (ИКУ). Звания лучших удостоились 80 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по четырем регионам обслуживания гарантирующего поставщика. В конкурсе принимали участие как ИКУ, самостоятельно осуществляющие функции сбыта электроэнергии в многоквартирных домах, так и те, с кем заключен договор энергоснабжения на объем электроэнергии, приходящийся на общедомовые нужды.

победители

Конкурс среди исполнителей коммунальных услуг ПАО «ДЭК» стал традиционным и проходит уже восьмой год подряд. В результате конкурсного отбора участниками стали ТСЖ, ЖСК и управляющие компании в зоне деятельности Дальэнергосбыта, Хабаровскэнергосбыта, Амурэнергосбыта и Энергосбыта ЕАО – это более 2 тысяч Исполнителей коммунальных услуг. В Приморском крае награждены 27 победителей, в Хабаровском – 44, в Амурской области – 5, в ЕАО – 5.

победители

Определяющими критериями конкурса стали: своевременная оплата за потребленную электроэнергию, отсутствие задолженности, своевременная передача показаний приборов учета, а также плодотворное взаимодействие с отделениями и РКЦ филиалов в течение 2019 года. Именно последний критерий оказался одним из важнейших. Оказание содействия ПАО «ДЭК», например, в части передачи показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков, оказывает прямое влияние на точность доли ОДН в доме.

победители

«Несмотря на то, что ведение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда было и остается непростым, победители конкурса добросовестно и качественно исполняют свои функции не только перед ресурсоснабжающими организациями, но и перед потребителями. А тесное взаимодействие Исполнителей коммунальных услуг с отделениями делает эту работу наиболее эффективной и плодотворной», - прокомментировала начальник отдела организации работы с исполнителями коммунальных услуг ПАО «ДЭК» Анна Степанчук.

Весь список победителей конкурса «Лучший исполнитель коммунальных услуг по итогам 2019 года» опубликован на сайте ПАО «ДЭК».

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