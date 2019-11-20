telegr wh call

Новости

Губернатор Приморья оценил новое детское отделение паллиативной помощи

20 Ноябрь 2019, 16:11

Провал программы строительства жилья признали в правительстве

20 Ноябрь 2019, 16:00

Дальневосточные фермеры уходят в наркобизнес

20 Ноябрь 2019, 15:40

«Стартинейджер» захватил танцевальные площадки Приморья

20 Ноябрь 2019, 15:22

«Приема нет»: власть отгораживается от россиян

20 Ноябрь 2019, 15:20

Предприниматели Приморья рассказали о коррупции

20 Ноябрь 2019, 15:11

Находка перейдет на газ через два года

20 Ноябрь 2019, 15:08

Юные шахматисты Приморья подтвердили свой класс на первенстве Дальнего Востока

20 Ноябрь 2019, 15:06

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Лучших кикбоксеров определили во Владивостоке

фото

Во Владивостоке состоялся чемпионат города по кикбоксингу, в ходе которого спортсмены разыграли путевки на чемпионат Приморья в Лесозаводске, сообщили DEITA.RU в краевой федерации кикбоксинга.

На городских соревнованиях по кикбоксингу присутствовали президенты соответствующих спортивных федераций Приморского края и Республики Корея Виктор Тарабарин и Кан Сон Хи (Мистер Кан).

Чемпионат города прошел в два дня, по ходу которых спортсмены сражались за победу в разделах «фулл-контакт» (60 участников) и «К1» (50 участников не младше 15 лет). Вторая дисциплина считается самой жесткой в кикбоксинге, поскольку в ней разрешены удары «бекфист» и коленями.

По результатам двухдневных соревнований победители и призеры в двух категориях получили медали и ценные призы. Также ряд спортсменов были удостоены наград «за лучшую технику» и «за волю к победе» в обоих стилях. Лучшим рефери турнира признали Дениса Калмыкова.

Также по итогам чемпионата Владивостока будет сформирована сборная города, которая отправится на первенство края в Лесозаводск. Организация региональных соревнований и поддержка выступающих на них спортсменов выполняется в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Читайте также:

Приморцы впервые стали призерами всероссийского турнира по спортивной аэробике

Приморцы оказались в медалях на чемпионате России по спортивным танцам на колясках

Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов

«Пора бы уже знать» — решение Верховного суда шокировало россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...