Лучших кикбоксеров определили во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся чемпионат города по кикбоксингу, в ходе которого спортсмены разыграли путевки на чемпионат Приморья в Лесозаводске, сообщили DEITA.RU в краевой федерации кикбоксинга.

На городских соревнованиях по кикбоксингу присутствовали президенты соответствующих спортивных федераций Приморского края и Республики Корея Виктор Тарабарин и Кан Сон Хи (Мистер Кан).

Чемпионат города прошел в два дня, по ходу которых спортсмены сражались за победу в разделах «фулл-контакт» (60 участников) и «К1» (50 участников не младше 15 лет). Вторая дисциплина считается самой жесткой в кикбоксинге, поскольку в ней разрешены удары «бекфист» и коленями.

По результатам двухдневных соревнований победители и призеры в двух категориях получили медали и ценные призы. Также ряд спортсменов были удостоены наград «за лучшую технику» и «за волю к победе» в обоих стилях. Лучшим рефери турнира признали Дениса Калмыкова.

Также по итогам чемпионата Владивостока будет сформирована сборная города, которая отправится на первенство края в Лесозаводск. Организация региональных соревнований и поддержка выступающих на них спортсменов выполняется в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.